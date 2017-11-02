藍委批隱瞞政黨背景 下週一再審中選會被提名人

2017-11-02 10:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委今在立法院內政委員會質疑，中選會正、副主委被提名人陳英鈐、陳朝建兩人簡歷，與民進黨有關的政黨背景資料竟付之闕如、刻意隱瞞；經朝野短暫協商，同意被提名人補足黨職資料後，下週一內政委員會再審。

國民黨立委黃昭順在程序發言質疑，中選會主委被提名人陳英鈐曾擔任過民進黨中央的廉政委員，審查資料上卻沒揭露，副主委被提名人陳朝建年齡也寫錯，45歲變成61歲，發生這種錯誤，叫人怎麼審下去。

國民黨立委林為洲表示，立法院印錯年齡，難道不用勘誤，希望今天審查到此為止，被提名人要把黨職資料補齊，至少要揭露曾在民進黨內擔任過哪些工作。

民進黨立委賴瑞隆指出，行政院送來被提名人資料是正確的，是立法院同仁印錯。

民進黨團總召柯建銘發言表示，國民黨要求提供政黨資料，這很清楚，被提名人沒有一個人有民進黨黨籍，與民進黨有淵源是無可厚非，那就將相關資料補足，下週一再審，國民黨今天也不要在那報仇。

經朝野短暫協商後，召委賴瑞隆宣布，請行政院於11月3日前，提供中選會被提名人擔任政黨職務及重要基金會經歷資料，11月6日下週一繼續審查。

行政院秘書長卓榮泰受訪表示，謝謝委員會提醒，要補足重要黨職資料及在基金會經歷，將配合內政委員會決定，請中選會被提名人補交資料，行政院會再函文送請立法院。