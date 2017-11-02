日媒曝光台日會議經貿時間 謝長廷：還沒決定

2017-11-02 10:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕日媒報導台日經貿會議將於11月下旬召開，並指日本食品輸台禁制「可能取得進展」；也指出「沖之鳥」爭議「可能達成共識」。我駐日代表謝長廷今天對此表示無所悉，「還沒決定何時開」；台灣日本關係協會秘書長張淑玲也說，會議時間和議程都還在交涉中。

日本媒體《共同社》近日引述「台灣外交消息人士」報導，日本台灣交流協會與台日協已基本確定於11月21、22日兩天在東京召開一年一度的台日經濟貿易會議。並進一步指出，日本方面擬要求台灣取消對日本食品的進口限制，也「有可能取得進展」；而「沖之鳥」爭議，亦「有可能達成共識」。

國民黨立委呂玉玲今天在立法院質詢詢問台日協與謝長廷，謝長廷回應說「還沒有決定什麼時候開」，但皆會在今年內召開，「不是這個月就是下個月」。呂玉玲質疑謝長廷「什麼都不知道」，謝長廷表示「謝謝你告訴我，我真的不知道」。張淑玲答詢時則說，不知道日媒所引述的消息人士是誰，目前兩項會議的會議時間和議程都「還在交涉中」，確定之後雙方會同步發表。

外交人士坦言，台日海洋對話因涉及敏感水域，不易達成共識，「今年沒有結論也說不定」，目前工作小組會議都在進行中，獲致成果後才會協商召開時間。至於共識要看雙方討論情形，不能保證具體成果，但會繼續努力。

一年一度的台日經貿會議今年將在東京召開；第二屆台日海洋事務合作對話也將於今年在台北召開。