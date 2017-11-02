藍委輪轟嗆拒審 中選會被提名人陳英鈐：一定超越黨派

中選會主委被提名人陳英鈐今日受訪表示，他一定會超越黨派、履行職權。（記者陳鈺馥攝）

2017-11-02 09:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院提名中央大學法政所長陳英鈐為中選會主委、台中市府法制局局長陳朝建為副主委人選，立法院內政委員會今日排定陳英鈐進行報告；陳稍早受訪表示，他一定會超越黨派、履行職權。國民黨立委則在程序發言輪番質疑，陳英鈐當過民進黨廉政委員會委員不中立，副主委被提名人陳朝建年齡45歲，竟也寫成61歲。

陳英鈐指出，他深切了解中選會任務，就是要確保選舉、罷免、公民投票公正及公開進行，會超越黨派、履行職權，這次每個被提名人都是學有專精，希望朝野立委能熱烈支持。

針對國民黨立委質疑他曾當過民進黨的廉政委員，陳英鈐強調，他已不是民進黨的廉政委員，在民進黨廉政會也非要職，那是基於在政黨法立法前，政黨基於自治，引進外部專家來監督，廉政會委員大部分都沒有黨職。

陳英鈐提及，中選會組織法要求要超過黨派，但沒有規定不能加入政黨，他自己一定會超過黨派，「哪個黨派不重要，重要的是遵守法律行使職權。」

國民黨立委李彥秀在程序發言砲轟，中選會副主委被提名人陳朝建比她還年輕，送來立院審查的陳朝建簡歷，竟連年齡都寫錯，將45歲寫成61歲。

國民黨團總召林德福也批，今天若沒有把被提名人的財產情況、政黨背景拿出來檢驗，國民黨絕對不能接受。