提出倒閣 索羅門副總理：台索關係是第一優先

蔡總統今天在索羅門國會演說，在演說後一一向議員握手致意，圖為蔡總統與提出倒閣案的副總理馬朗嘉握手。（特派記者鍾麗華攝）

2017-11-02 09:50

蔡總統國會演說 索羅門議員出席逾8成

〔特派記者鍾麗華／索羅門2日報導〕蔡英文總統今天在索羅門國會演說，面臨倒閣危機的索國總理蘇嘉瓦瑞與提出倒閣案的副總理馬朗嘉均出席，向來出席率不佳的議會，今天出席竟達8成以上，蔡總統在演說後，也一一向議員握手致意。

對於內閣改組是否影響台索關係？馬朗嘉說，台灣與索羅門關係是第一優先，為了蔡英文的國會演說，休會中的索羅門國會也特別復會兩天，索方會永遠珍惜這樣的長久關係，他認為，下週一無論會不會重組政府，都會繼續維持這樣的關係。

對於下週一國會處理總理蘇嘉瓦瑞的不信任案，馬朗嘉表示，每個提出辭職的議員有其理由，他無法為他們提出解釋，但對他自身而言，身為一個副議長，已經對蘇嘉瓦瑞沒有信任基礎了。週一處理不信任案時，將提出具體理由。

蔡總統演說時表示，明年開始，我們將在太平洋的6個友邦，增加18個台灣獎學金的名額。無論是要攻讀醫學、還是其他的專業，我們都歡迎所羅門群島的年輕人來申請。我們跟太平洋島國論壇合作的另一項獎學金計畫，現在也已經把「索羅門群島國立大學」，納入這項計畫的合作學校之一。

蔡總統表示，我們會繼續支持索羅門群島以及其他太平洋島國的青年，透過高等教育實現自我。相信有朝一日，這些人才都能夠為區域內的永續發展，貢獻自己的專業能力。

蔡總統今天在索羅門國會演說。（特派記者鍾麗華攝）