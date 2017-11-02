談日食輸台爭議 謝長廷「沒壓力」盼順利解決

2017-11-02 09:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本食品輸台管制爭議至今未解決，駐日代表謝長廷今天表示，他對此問題「完全沒有壓力」，當然希望台日友好，兩邊能夠順利解決問題。

立法院外交國防委員會今邀外交部、謝長廷列席會議，報告「東北亞區域局勢與日本大選分析及台日關係發展現況及展望」，併請國安局與海巡署代表列席，並備質詢。

由於我國衛生署自2011年3月，宣布暫停日本福島、茨城、櫪木、千葉與群馬等五縣，除了酒類以外的所有食品進口台灣，至今未解禁。食品輸台管制議題屢屢引發爭議，謝長廷在報告中指出，目前世界各國已逐步解除或放寬日本食品進口管制，例如加拿大與澳洲完全解除管制，美國與歐盟放寬管制，管制福島之外者僅我國與中國。而韓國加強限制水產進口遭日本控訴，也已由WTO宣判敗訴。

謝長廷也在報告中說，我國自管制起在邊境抽驗超過10萬件日本食品，均未發現輻射含量超標；駐處未來將配合行政院指示，妥當處理本案。謝長廷會前受訪與報告時也進一步說，通通禁止的「只有我們」，「範圍也很怪」，例如青森在東北但沒禁、 千葉卻被禁，「標準怎麼訂的也不知道」，他也覺得困擾，所以把事實呈現給大家。

至於日本有無就此事給他壓力，謝長廷說，「我完全沒有壓力」，強調他的立場就是政府的立場，個人有意見也不會公開講，他當然希望台日友好，「兩邊能夠順利解決問題是最好」。

相關影音