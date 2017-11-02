藍委主張修法殺童處死或無期 法務部不贊同

2017-11-02 09:39

〔記者曾韋禎／台北報導〕多位國民黨、親民黨立委提案修正刑法，針對殺童者處以死刑或無期徒刑，且終身不得假釋。法務部認為，現行法律就故意對兒童犯罪者已有加重刑罰之規定，不應再修法限縮法官的量刑空間。

鑒於社會頻傳殺童、虐童案件，親民黨立委提案修正刑法，規範隨機殺人者處死刑或無期徒刑，隨機殺童者唯一死刑，且終身不得假釋。國民黨立委賴士葆、徐志榮、王育敏均主張，殺童者處死刑或無期徒刑。國民黨立委馬文君主張，殺童者處死刑或無期徒刑，且終身不得假釋。民進黨立委王定宇則主張，因傷害兒童而獲判6個月以上有期徒刑者，不得假釋。

立法院司法及法制委員會今排審相關修法，法務部次長蔡碧仲表明反對立場。他指出，現行法律就故意對兒童犯罪者，已有加重刑罰之規定，包括殺人罪的法定刑為死刑、無期徒刑、10年以上有期徒刑，並無疏漏；且「兒童及少年福利與權益保障法」也規定，成年人故意對兒少犯罪者，應加重其刑1/2。

他接著說明，殺害兒少的動機、犯罪時所受刺激、犯罪人智識程度、犯後態度各有不同，不應以死刑或無期徒刑限縮法官裁量權。

對於不得假釋的部分，蔡碧仲表示，假釋具有鼓勵受刑人改善自新之功能，且現行法律對於假釋已有嚴格門檻。