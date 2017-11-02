富比世百大最有權勢女性 蔡英文排名15

總統蔡英文再度擠進富比士「全球百大最有權勢女性」名單，排名上升至第15名。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-11-02 08:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國《富比世》（Forbes）雜誌1日公布2017年「全球百大最有權勢女性」名單（The World's 100 Most Powerful Women In 2017），其中德國總理梅克爾居首，英國首相梅伊名列第二，我國總統蔡英文去年首度進榜，今年再度擠進榜單，且排名上升至第15名。

富比世（Forbes）公布全球百大最有權勢女性排行榜，德國總理梅克爾第12度上榜，已連續7年蟬連冠軍，梅克爾9月底驚險贏得國會選舉，第四度連任。英國首相梅伊在富比世榜中名列第2，她在領導英國脫歐過程中，展現優秀領導能力獲得肯定。

第3名則是慈善家梅琳達·蓋茲（Melinda Gates），是比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Billand Melinda Gates Foundation）的共同主席，她和丈夫比爾蓋茲共同捐贈400多億美元，並支持了100多個組織。其後是臉書營運長桑德伯格（Sheryl Sandberg）和通用汽車執行長巴拉（Mary Barra），分列第4及第5名。

台灣總統蔡英文去年首度進榜，排名第17，今年名次上升到第15名，富比士介紹蔡英文是台灣總統，過去為一位教授，非職業政治家，也非來自政治家庭。2016年成為台灣第一任女性領袖，曾直接與美國總統川普通電話，創了先例，在台灣致力發展經濟，著重生技、國防、智能機械、綠色能源和網路。

蔡英文同時也入選富比士「全球25位最強大的女性政治領袖」，排名第3，僅次於梅克爾和梅伊，當中介紹蔡英文是民進黨成員，傾相支持台灣獨立，反對一中。

富比世「全球百大最有權勢女性」名單前20名：

1.德國總理梅克爾

2.英國首相梅伊

3.慈善家美琳達‧蓋茲

4.臉書營運長桑德伯格

5.通用汽車執行長巴拉

6.YouTube的CEO蘇珊·沃西基

7.富達投資總裁兼首席CEO阿比蓋爾約翰遜

8.國際貨幣基金組織總經理克里斯汀·拉加德

9.桑坦德集團主席安娜·帕特里夏·波蒂恩

10.IBM的CEO羅梅蒂

11.百事可樂CEO Indra Nooyi

12.惠普首席CEO梅格·惠特曼

13.蘋果高級副總裁安吉拉·阿倫特茲

14.艾默生集團總裁勞倫·鮑威爾·賈伯斯

15.台灣總統蔡英文

16.智利總統米歇爾·巴切萊特

17.歐盟外交與安全政策高級代表費德里卡·莫格里尼

18.甲骨文首席CEO薩夫拉·卡茨

19.美國總統顧問伊凡卡

20.納斯達克OMX集團總裁兼首席CEO阿德納·弗里德曼