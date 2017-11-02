高層人士：南太6友邦穩定 有一個較調皮

總統蔡英文（前左2）出訪南太平洋3友邦，1日晚間抵達第3站索羅門群島，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）（前左）親自到機場迎接蔡總統。（中央社）

2017-11-02 00:16

〔中央社〕總統蔡英文訪問南太平洋3友邦，卻遇上索羅門群島政局不穩，是否影響邦誼受到關注。政府高層今天透露，目前南太平洋6友邦的邦誼相對穩定，但有一個「比較調皮」。

蔡總統訪問南太平洋3友邦，包括馬紹爾群島、吐瓦魯和索羅門群島，但索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）面臨倒閣危機。

蔡總統今天抵達索羅門，蘇嘉瓦瑞面對台灣媒體時保證蔡總統行程都在掌握中，且兩國邦誼很堅實，不過索羅門政局的變化依舊讓人憂慮；不具名的政府高層今天表示，索國政情一向如此，「都是變來變去的」，但外交部有掌握朝野關鍵人物，狀況已經擺平。

不過，對於南太6個友邦是否邦誼穩固，政府高層人士指出，南太平洋相較中南美洲比較平靜，但還是「有一個比較調皮」，會和台灣討價還價，但基本上邦誼穩固。

蔡總統此行去回程過境美國夏威夷和關島，外界猜測因蔡總統回程過境美國時間和美國總統川普停留夏威夷時間一樣，所以一直在和美方協調，但最後回程決定過境關島。對此，高層人士表示，如果蔡總統過境時，川普也剛好在夏威夷，外界一定會猜想兩人是否見面，「老共還不得心臟病？」

但這是否代表美方受到中國的壓力，所以不讓蔡總統在回程過境夏威夷，高層人士並未證實，但透露的確有在「喬」，畢竟到人家家裡作客，還是要先得到對方同意，而不是要別人「非接待不可」。