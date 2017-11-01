稅改方案初審立委提案多多 合計稅收將減1497億元

2017-11-01 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕稅改方案明（2）日初審，包含行政院版本在內以及各立委提出的相關減稅提案，共有47個版本。財政部指出，如果有關免稅額與扣除額項目的提案全數過關，稅損約1497億元，大約等於少掉國家1個月的收入。

綜合媒體報導，財政部表示，立法委員的提案，可分為免稅額、扣除額及特別扣除額3大類。免稅額2案，估計稅損約20億元。扣除額的部分共8案，稅損約216億元。特別扣除額的部分共34案，總計約1261億元。

財政部表示，如果立委的提案全數通過，將造成1497億元的稅損，嚴重衝擊政府財政。財政部指出，目前預算編列採「赤字預算」，歲出歲入差短都是靠舉債彌平，近年的稅收雖有超徵，但都拿來還債，並沒有剩餘資金可供運用。財政部認為，現行的免稅額與扣除額，已能減輕多數民眾的負擔。

特別扣除額的部分，立委提案的內容包括：新增薪資所得列舉扣除必要費用、薪資所得定率扣除與定額扣除擇高認列；提高教育學費或幼兒學前特別扣除額度及擴大扣除範圍；新增長期照護、健康檢查、防災、社福外勞、藝文消費、運動消費、購買書籍、綠色消費、短期補習教育、資訊科技進修及學生就學貸款特別扣除項目；降低儲蓄投資特別扣除額度。

扣除額的部分，提案內容包括：擴大捐贈、保險費或醫藥及生育費扣除之範圍；提高保險費扣除金額；及新增表演藝術、視覺藝術、音樂、各項文化賽事及運動賽事門票費用支出扣除項目。

免稅額的部分，提案包括：未滿6歲之子女或5歲以下之直系血親卑親屬免稅額增加50%。