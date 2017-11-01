老是被罵 柯文哲：晚上看電視會懷疑自己是共產黨

台北市長柯文哲昨在演講場合說，他從來不會擔心市政問題，每天照進度做，到了第三年就會上軌道。他也說，晚上回家看電視，拿起遙控器轉台，看到一半，一直被外界批判，「都懷疑自己是共產黨」。（記者周彥妤攝）

2017-11-01 19:54

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲今在演講場合說，他從來不會擔心市政問題，每天照進度做，到了第3年就會上軌道。他也說，晚上回家看電視，拿起遙控器轉台，看到一半，一直被外界批判，「都懷疑自己是共產黨」。

台北市長柯文哲今赴台北商業大學演講，校方熱烈歡迎柯蒞臨擔任講座教授，沿路至演講現場，張貼多張歡迎海報。演講前，寧夏夜市觀光協會理事長林定國讚賞柯，不權謀、不計較民調，努力為市民謀福利，犯錯也會隨時道歉修正，「沒看過道歉的市長」。

柯文哲聽聞後回應，反誇林認真用心，注重細節，讚許寧夏夜市是台灣數一數二的夜市，「選對人最重要」 ，成功往往在看不到的地方，這也與他的政治理念相同。

柯文哲演講時先問，有無比貪污更嚴重的事情？他以核四為例，「決策錯誤比貪污還可怕」，貪污就是那些錢，一旦決策錯誤100億元就不見了。

柯說，外界看他是媒體寵兒，每天一早開會，工作到晚上10點，「好膽你做看看」；提到成功，他也說，天賦、運氣無法改變，唯有努力才是關鍵，成功都要仰賴認真，如果有人說沒讀書，那都是騙人的，「是從小到大的把戲 」，也再重提自己右手手指的「特殊記號」，正是自己努力寫字的痕跡。

談起世大運成功落幕，他說，有策劃開幕的導演告訴他，正是因為從頭到尾柯都未干涉，他就是「什麼都沒做」，態度就是放手讓人做。

柯文哲還說，他從來不會擔心台北市市政問題，每天照進度做，到了第3年就會上軌道。他也說，晚上回家看電視，拿起遙控器轉台，看到一半，一直被外界批判，「都懷疑自己是共產黨」。現場笑聲一片。