慶富案調查 徐國勇：已有結果，將盡速說明

2017-11-01 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕行政院發言人徐國勇今表示，有關外界關注的慶富案已由行政院副院長施俊吉召集，開過會議並已有了相關結果，將會用最快的速度向大眾說明。

根據《中央社》報導，徐國勇今陪同賴揆接見磐石獎企業得主後受訪時表示，「我們會在最快時間把調查的報告向大家公布」，並且再度重申行政院立場。

媒體詢問，先前賴揆曾表示「調查無上限」，是否包括現任及前朝？前總統馬英九是否有涉及此案？徐國勇一再重申行政院的立場是，調查無上限，是全面的、徹底的，如果招標過程有不法就移送，若其他有缺失，該撤職就撤職。