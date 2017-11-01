鬆綁「7休1」 勞團：實務上勞資協商難對等

勞基法日前再提出修正草案，其中經勞資會議或工會同意即可鬆綁「7休1」（資料照， 記者吳柏緯攝）

2017-11-01 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕勞基法日前再提出修正草案，其中經勞資會議或工會同意即可鬆綁「7休1」，台灣目前中小企業約有141萬家，占全體全體企業家數97.7%，依據《工會法》規定30人以上才能組織工會，但台灣的中小企業平均僱用人數不到7人。勞團及學者指出，實務上其實難有對等的「勞資協商機制」。

據《上報》報導，台灣勞工陣線祕書長孫友聯說：「台灣大多數中小企業都處於沒工會狀態，勞資會議也常『造假』未開，等於沒有協商機制。」他說，且由於《工會法》規定30人以上才能組織工會，間接導致現行多數勞工缺乏工會保護。

「我們應該是用政策輔導中小企業，適應台灣社會的轉變，而不是讓他們停留在法的化外之地、不需要守法。」孫友聯指出，「一例一休」上路後，很多立委常喊「中小企業無法生存」，但不能為了讓雇主有極大化彈性，卻讓整體《勞基法》的勞工休息權蕩然無存。

文化大學法律系教授邱駿彥表示，台灣現行30人以上才能組工會，對比鄰近他國，門檻高得不合理，日本、南韓2人以上就可籌組工會、香港7人，即使中國也是25人就可組工會，《工會法》的高門檻應當一併檢討。