工業荒地變炒作金磚 4年價格飆漲188％

2017-11-01 18:27

〔即時新聞／綜合報導〕為解決企業界關切「五缺」中的缺地問題，行政院日前拍板決議，將針對全國工業區閒置土地，採取強制拍賣，有媒體報導指出，全台由中央、地方政府及企業設置的工業區，總面積從1999年的不到3萬公頃激增到今年的5.1萬公頃，其中隸屬中央工業區及各縣市科學園區的閒置地，總閒置面積接近1千公頃，這些荒蕪的土地在近幾年來價格飆漲，有些甚至漲了188%，變成不肖業者炒作的金磚。

《蘋果日報》報導，全台由中央、地方政府及企業設置的工業區共有249個，總面積從1999年的不到3萬公頃一路激增到今年的5.1萬公頃，其中隸屬中央、由工業局管理的工業區有747公頃土地閒置，若再加上各縣市科學園區的閒置地，總閒置面積則接近1千公頃。在這些閒置地中，台南、屏東、彰化3縣市的面積都超過上百公頃，但外表雖然荒廢，這些蚊子地的價格近年來卻是不斷飆漲。

據實價登錄資料顯示，彰濱工業區每坪地價從2013年的2.1萬元，到今年最多已漲到5.1萬元、增幅達131%，其餘交易紀錄則多在每坪3.6萬；台南科技工業區則是從4年前的每坪4萬，漲至今年每坪7萬，漲幅75%，屏南工業區也微幅漲了10%。

至於桃園市從北到南30個工業區，工業局雖統計共有76公頃土地閒置，但《蘋果日報》指出，總面積274.9公頃的桃科工業區有超過60%都是荒地，且在連年不斷轉售下，地價從最初的3萬元翻倍漲到7.8萬元。桃園環保科技園區則是從2013年的每坪3.3萬，到2016年已漲為9.5萬，漲幅達188%。而新北市五股工業區雖然只漲了42%，但每坪價格已撐破百萬、部分地段甚至高達116萬，讓業者直呼不是一般中小企業能夠負擔。

報導提到，針對歷年資料顯示，許多土地幾乎每2年就原價轉手一次，有業者私下指出，有些人為避免被政府盯上會轉手規避，「就是換人頭囤積土地。」

政大地政系教授徐世榮則批評「政府帶頭炒作」，因為政府徵收工業用地後常賣給工廠的經辦人，而這些經辦人多少跟政治人物有關係，讓他痛斥「政府竟帶頭成為投機炒作的對象。」