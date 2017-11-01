地方拿水利會無可奈何？ 中市府：建議中央修法

2017-11-01 17:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕南屯區嶺東路灌溉溝水閘門日前遭竊，市議員張耀中今天在議會直斥，權管單位台中農田水利會處理龜速，但市府卻無可奈何；農業局長王俊雄表示，將要求水利會清查所有水閘門，並建議中央修法賦予地方政府管理水利會權責。

張耀中說，農田水利會每年拿政府補助高達60億，經費流向卻不受立法院或地方議會監督，還藉出租、販售獲高額利潤，例如台中水利會，坐擁會務大樓出租給補教業者，加上附近商場建物租金，收益超過數千萬上看近億。

他認為，現在問市府和農田水利會有關的業務，無論是農業局、水利局或建設局皆會回答大多無可奈何，拿農田水利會一點辦法也沒有，不能放任這樣的情形下去；江肇國議員也質疑，不知水利會存在的意義是什麼？

王俊雄則說明，水利會與農漁會性質相似，法令明定地方政府為農漁會的主管機關，但不包括水利會。目前中央已著手研議組織改革與調整，盼讓地方政府能從法源面發揮監督管理功能；市府已要求水利會清查所有水閘門，嚴加管理，避免再遭人盜取。

張耀中下午另邀市府和農田水利會西屯工作站共同會勘嶺東路灌溉溝，建議評估該灌排分流改道，部分區域恢復成一般排水；市府水利局說，屬於農田水利會評估分流改道的部份依議員建議，後續市區道路排水則依權責處理維護。