熱潮不再仍建第6座梯橋 綠黨團：嚴格監督南投縣府亂花錢

南投縣府把施依梯橋工程控出的土砂，移作南投市貓羅溪堤防景觀蛇籠工程之用，以節省成本開銷。（記者謝介裕攝）

2017-11-01 16:58

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣「貓羅溪天空步道」工程，目前已如火如荼展開，預計明年2月農曆春節前完工，屆時，縣內景觀梯橋將增至6座，值梯橋觀光人氣逐漸退燒之際，民進黨南投縣議會黨團總召陳翰立說，議會新會期將於明日登場，黨團將把梯橋問題，列為質詢國民黨縣長林明溱團隊的重點，善盡監督縣府職責。

南投燈會今年結合沙雕、花海、恐龍等多合一展覽，締造450萬的參觀人次，縣府遂打算把燈會、沙雕、花海都做為常態性活動，明年春節仍在南投會展中心與沙雕文化園區的同樣地點展出，惟隔著1條貓羅溪，讓民眾覺得十分不便，加上春節期間，車流量倍增，萬一交通打結恐衍生民怨，縣府遂決定再打造1座天空步道，跨越貓羅溪聯繫上述景點。

縣府工務處長陳錫梧說，跨越貓羅溪的天空步道工程，橋長約360公尺，橋寬從2至4公尺不等，因貓羅溪地質較為鬆軟，增添興建困難度，使得部分橋墩基礎打入河底達32公尺的深度，又彼此間距各約60公尺，不但牢固且可避免河道受阻，總工程費約6000萬元，同時挖出的土砂將提供第3河川局施作貓羅溪護岸景觀蛇籠工程之用，「一魚兩吃」以減少成本開銷，進而讓工程如期完工。

南投縣目前觀光性質的梯橋，有竹山太極峽谷天梯、南投天空之橋、信義琉璃光之橋、中寮龍鳳瀑布天空步道與清境高空觀景步道，一旦「貓羅溪天空步道」工程完工，便是第6座，是否太過密集?縣長林明溱強調，這是交通需要，以確保民眾遊憩安全，與其他景觀梯橋不一樣，且不收費，屆時完工也考慮舉辦命名活動，讓大家決定「貓羅溪天空步道」工程最後的名稱。

民進黨南投縣議會總召陳翰立說，梯橋觀光熱潮不再，今年5月才開始對外營運的「清境高空觀景步道」，便是活生生的例子，且包括沙雕園區闢建、收費等相關事宜，林明溱領導的縣府團隊，往往也都未徵詢議員們的意見，讓人深感不受尊重，因此在11月2日迄12月1日新會期定期會期間，為了不讓縣府亂花納稅人的錢，該黨團絕對會予其「好好溝通」。

南投縣府把施依梯橋工程控出的土砂，移作南投市貓羅溪堤防景觀蛇籠工程之用，以節省成本開銷。（記者謝介裕攝）