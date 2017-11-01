賴揆：盼一例一休修法速審查通過

2017-11-01 16:02

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院為務實解決勞基法「一例一休」爭議，正推動修法，閣揆賴清德今天下午接見國家磐石獎得獎人，得獎人李英珍表明非常肯定政府推動一例一休的修法。

賴揆表示，勞動部昨天已預告一例一休的修法，會以1週的時間蒐集社會各界的聲音，當1週蒐集意見完成後，行政院會採取政策、做出決定，預計11月中以前送到立法院審議，當然我的心情跟大家一樣，希望（立法院）能夠儘速審查通過，讓大家有更寬廣的空間可以發展。

賴揆說，這次修法秉持蔡總統的指示，既保障勞工的安全與權益，也要給企業經營的彈性，勞工要加班也有加班的彈性，這樣相信可對台灣經濟發展做出貢獻。

勞動部昨預告「勞基法」正草案，將今年起實施的「一例一休」休息日工資與工時「做1給4」的計算方式取消，修改為依實際工時計算；加班時數則分為甲、乙兩案，甲案可將每月加班時數上限從46小時放寬至54小時，乙案除可將單月加班時數放寬至54小時外，但3個月總計加班時數不得超過138小時。

另外對於輪班制間隔規定，一例一休時修法明訂須間隔11小時，但考量實施後將衝擊現有三班制輪班產業，草案同樣區分甲、乙兩案，甲案明訂需連續休息8小時，經工會或勞資會議同意後，可以另行約定超過連續8小時休息時間；乙案則仍以連續休息11小時為原則，但若經工會或勞資會議同意後可另行約定，但不得少於連續8小時。