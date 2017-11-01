立院調查慶富案 逾千資料下週一起陳列

小組成員國民黨立委呂玉玲受訪時表示，國防部長馮世寬在會中強調，國防部在案件中也是受害者，會盡力協助調閱小組釐清權責，以還國防部清白。（記者方賓照攝）

2017-11-01 16:02

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院外交及國防委員會因應獵雷艦案成立的調閱專案小組，今首度召開會議，會中推舉民進黨立委羅致政擔任召集人。羅致政受訪時表示，國防部將自下週一開始提供案件資料共1419件，陳列立法院會議室一個月；羅致政說，將與財委會成立的調閱小組協調，建立兩邊聯繫管道，避免雙邊文件疏漏造成困擾。

外委會成立的「獵雷艦調閱專案小組」今邀請國防部長馮世寬、財政部次長蘇建榮、第一商業銀行股份有限公司總經理鄭美玲等人出席。

召集人羅致政會後受訪時表示，國防部、財政部、金管會等相關單位，明將提供資料清冊給調閱小組成員，預計自下週一開始陳列資料，因財委會調閱小組尚未啟動，屆時若財委會小組展開行動，會進行協調。

小組成員國民黨立委呂玉玲受訪時表示，國防部長馮世寬在會中強調，國防部在案件中也是受害者，會盡力協助調閱小組釐清權責，以還國防部清白。

據規劃，獵雷艦調閱專案小組預計11月13日召開第二次會議，討論陳列文件的內容明細。