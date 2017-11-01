一例一休修法 卓榮泰：沉重的決定

2017-11-01 15:49

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對勞基法「一例一休」將再修法，據轉述，行政院秘書長卓榮泰今於民進黨中常會中指出，相關修法是「沈重的決定」，是為了符合社會多數人的期待，相關調整一定會堅持讓勞工朋友有足夠的休息時間，立場不變，但草案內容還要跟黨團進行討論。

卓榮泰指出，勞動部10月31日已預告「勞基法」修正草案，經過7天預告期，將在11月9日就會送行政院院會，通過後送立法院。

針對中選會人事同意權案，卓榮泰及柯建銘則指出，中選會提名人正積極拜訪各黨團，也許未及在法定任期11月3日前完成人事同意權案，但希望能儘快完成。

民進黨中常會今並邀請台灣東北亞學會秘書長李明峻，專案報告日本國會大選分析。民進黨發言人楊家俍會後轉述，李明峻指出，中國十九大後確定繼續由習近平領導中國、安倍也再次獲選首相確定領導日本，在此政局下，台日應會繼續維持有好增溫，但台日如何交流，是未來課題。

由於民進黨主席、總統蔡英文仍在出訪，今由立院民進黨團總召柯建銘主持。柯建銘對此裁示，盼台日兩國關係持續深化，將持續關注日本在選後各項政治經濟政策的發展，包含日本在東北亞的區域外交與防衛政策，共同維持亞太地區的繁榮和穩定。

據轉述，李明峻針對安倍解散國會、進行「國難突破」改選做分析，提出自民黨大勝，及安倍面對修憲和北韓危機問題，也提及台日之間關係。

相關影音