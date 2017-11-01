陸軍聯兵旅對抗 8軍團564旅秀訓練成果

2017-11-01 15:34

〔記者張忠義／高雄報導〕陸軍年度聯兵旅對抗「長青16號」操演已進入第5天！在攻防演練中，南部地區由陸軍第8軍團所屬裝甲564旅，在統裁部狀況誘導下，與北部機步269旅實施對抗演練，全程置重點於指揮、行動、戰鬥程序及野戰實務，以驗證部隊訓練成效及作戰指管效能。

8軍團指揮官陳曉明中將在演習中也視導564旅演習指揮所演練實況，並提醒各級幹部應有效掌握所屬部隊人員動態及操演訓練實況，以利全般指揮演習各項戰術作為，戮力完成各階段操演任務；此外，更對於官兵全心投入操演的用心及辛勞，表達慰勉與肯定，希冀在接續的操演階段中，全力展現平時勤訓精練的成果。

此次操演概略區分為3個階段， 其中「戰備集結階段」，驗證重點為部隊集結、整補及作戰前整備；「機動及遭遇戰鬥階段」，將置重點於部隊機動及指揮管制等作為；「攻防戰鬥階段」則主要演練各項狀況處置、戰術作為及兵科、軍種間協同作戰。

演訓期間，裝甲564旅官兵以全員、全裝方式參與演練；在裝備部分，包括雲豹8輪甲車、新式戰鬥個人裝備、輕型戰術輪車、105榴砲等，均在本次操演中一併納入驗證。演練過程雖然辛苦，但官兵均以最佳狀況全力投入，特別是演習區域濱臨市郊，機動路線通過城鎮，日夜攻防交替雖然耗費體能甚鉅，官兵們士氣高、戰志昂，就是要讓國人看見最精實的一面。