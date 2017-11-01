陳英鈐獲提名中選會主委 藍營認傾綠促更換

2017-11-01 15:10

〔記者林良昇／台北報導〕行政院提名中央大學法政所長陳英鈐接中選會主委，立法院國民黨團書記長林為洲表示，陳英鈐長期在民進黨內擔任要職，明文規定中選會要獨立行使職權，超越黨派，國民黨團會提出抗議，希望可以更換中選會主委人選。

中選會主委劉義周、副主委陳文生等人任期將於11月3日屆滿，行政院提名陳英鈐接任主委、台中市法制局長陳朝建接任副主委，國民黨團今舉行黨團大會，林為洲會後受訪表示，黨團對陳英鈐很有疑慮，將提出抗議，希望可以更換人選。

據國民黨團了解，陳英鈐現為行政院政務顧問，自民國92年至今，高達12次被民進黨團推薦出席立法院相關會議，去年520後，更擔任民進黨中央廉政委員會委員；國民黨團認為，陳負責民進黨內部調查事務，與民進黨關係近，政黨色彩傾綠。

林為洲指出，希望民進黨不要堅持由陳英鈐當中選會主委，因為主委要主持會議，必須中立，法律明文規定中選會是獨立行使職權，超越黨派，與其他部會不同，而選舉高度政治化，需要中立的選務人員，不能心中有偏好。

對於一例一休修法，林為洲說，黨團的一例一休小組會繼續運作，黨團修法版本會針對比較沒有爭議的條文修改，例如特休假遞延等，至於爭議性比較大的部分，會交由個別黨團成員提出版本。

林為洲表示，目前的修法版本都沒有提到「七天假」，國民黨團會提出質疑，而且行政院要打破「七休一」的遊戲規則，沒有任何配套，資方要擔負的回饋、責任都沒有，並不恰當。

林指出，他個人將提出的修法版本是可以打破「七休一」，但必須有配套，如果資方不接受，就維持現狀；修法當然要能夠解決問題，但資方也要有彈性，不能只從勞工那邊拿，雙方都要有付出。