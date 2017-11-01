農發基金執行率低 中市府：農產外銷達1.3億

2017-11-01 14:55

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍推動「新五農」政策，去年編列2.6億元農業發展基金，市議員蘇慶雲卻發現決算執行率僅24.3％，今天在議會議酸批「做得笑死人」，要求加強通路；農業局回應，力推農產品外銷，今年金額達1.3萬元。

市議員蘇慶雲、林碧秀、張瀞分、羅永珍、賴朝國質詢指出，市府設置農業發展基金，說要投資農業發展及鼓勵青年從農，建立台中農特品牌；105年編列2.6億元，決算數卻只有6千多萬元，執行率僅24.3％，其中7項計畫執行率掛零。

蘇慶雲說，「安全農業輔導業務」編1.8億元，決算數2810萬元，執行率僅15.1％，包括補助非基改作物農機具設備、安全蔬菜契作硬體設施、結合物流行銷、補助天然災害預防及農特產品中心設施5項計畫，執行率均掛0。

他酸批，當初市府說要大力促進農業發展，結果執行率這麼差，對農民有什麼幫助？有錢也不會做事，有計畫卻不會執行，「說得嚇死人，做得笑死人」，市府只會辦一些活動、找專家給農民上課，豈不是「媳婦教婆婆生孩子」。

議員表示，中市農產品質已是世界水準，但內銷市場有限，重要的是外銷，其中農民最欠網路行銷，結果市府的網路行銷計畫執行率是零，要市農業局確實拿出辦法，尤其是應教會農民網路直播等新科技，加強通路。

農業局表示，市府持續輔導農會及農民團體辦理農產品外銷，外銷國家包括新加坡、馬來西亞、汶萊、日本、澳洲、香港等，至9月份止，總外銷金額1億3215萬元，將繼續加強輔導農民團體與貿易商，共同將中市農產品推向國際。