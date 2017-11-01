說好的歐洲古堡花園呢？ 議員：山上苗圃亂糟糟

2017-11-01 15:01

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員林全忠今天於市政總質詢時，質疑市政府跟山上區民說要把山上苗圃規劃為「歐洲古堡花園」，現在工程進行到第三期、花了4000多萬元，種了6000多株玫瑰，拖了近4年，結果玫瑰死光光，現場雜草叢生，苗圃景觀比以前還糟，落差這麼大，錢到底花到哪裡？

農業局長許漢卿說，因為南部天氣太熱了，所以長得不好，會努力改善。

秘書長吳欣修說，玫瑰花不好種，需要專人照顧，目前還在努力中，未來苗圃會與原台南水道二期進行整體規劃，屆時應能展現花園的風貌。

林全忠說，農業局在山上區有一座占地12公頃的苗圃，苗圃內遍植龍柏、桂花、耶誕紅，還有好多美麗的花花草草，市府說要參考歐洲古堡式花園來規劃山上苗圃，完工後會帶動地方觀光發展，所以居民非常期待，市府編列近4000萬元預算，工程將分3期進行，沒想到從103年到現在106年，工程進行到第3期幾乎完工，現場一看大家都傻眼，為什麼雜草叢生？

林全忠要求市府不要畫歐洲古堡花園的大餅，台中新社花海本來也是苗圃，經過規劃可以變得這麼美，每年吸引好多遊客前去參觀，值得台南市政府學習，鄉親都期待山上花園完工再連結國定古蹟台南水道，未來會是一條很有人氣的觀光景點，請市府相關單位好好用心規劃建設，不要讓理想跟現實有很大的落差。