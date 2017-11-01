戴謙接掌中油？經長沈榮津透露還有另2人選

2017-11-01 15:01

〔記者黃佩君／台北報導〕傳出南台科大校長戴謙將接任中油董事長，行政院發言人徐國勇也表示，戴謙「的確是列入考量的人選之一」，且行政院前天也開會放寬國營事業董座初任65歲的年齡標準，外界認為是為舉材量身打造。今朝野立委均關心人選，經濟部長沈榮津表示，就如外傳的戴謙「是人選之一」，但人選「大概有三個」；沈榮津也說，中油是一個很重要的國營事業，希望一兩週內人選趕快定調。

戴謙將掌中油董座，目前「子彈」已飛近一週，10月30日行政院更開會修改《行政院所屬國營事業機構負責人經理人董監事遴聘要點》規定，刪除國營事業負責人初任年齡不得超過65歲規定，且「再任不得超過68歲」的規定也被修改，若有特殊原因，也可報行政院專案核准。

今朝野立委關心人選問題，藍營立委包括王惠美、張麗善均質疑修改要點有「因人設事」之嫌，不過沈榮津仍表示「能力最重要」。綠營立委管碧玲也說，她對戴謙「識人之明」部分有意見，因他曾為涉賄選案的李全教站台，公然支持「品德不足為表率」的人，她認為相當有疑慮。

而今包括管碧玲、黃偉哲、邱志偉等多位綠營立委，均詢問戴謙是否就是確定人選，沈榮津多次重申「是人選之一」。對邱志偉提問人選共有幾人，沈榮津透露「大概有三個」，但表示不能透露其他人選。

對何時公布確定人選，沈榮津也說會儘快公布，因為中油是重要國營事業，「希望這一兩週趕快定調」，中油有很多事業體跟計畫，「不能群龍無首」。