國民黨發言人團亮相 訴求2018地方選舉「投籃」成功

國民黨發言人團在文傳會主委李明賢（中）帶隊下集體亮相，成員由左至右分別為洪孟楷、王鴻薇、黃健豪、鍾沛君。（記者施曉光攝）

2017-11-01 14:29

〔記者施曉光／台北報導〕加入一名女主播出身新血後的國民黨四名發言人團，今天下午在文傳會主委李明賢帶隊下集體亮相，所有人都身穿白上衣、牛仔褲（裙），凸顯團結與年輕化的形象，並共同拿著一顆籃球，高喊「重返執政，國民黨加油」口號，訴求二０一八地方選舉「投籃」成功。

國民黨發言人團成員，除原先的台北市議員王鴻薇與文傳會義務副主委洪孟楷、新媒體部主任黃健豪之外，今日新增出身電視台主播的新任文傳會副主委兼文宣部主任鍾沛君。

李明賢表示，國民黨未來會強化媒體服務，持續加強文宣，因此這次擴大發言人團陣容，拿出籃球就是象徵團體合作，今後四位發言人要發揮團隊精神。

被媒體問到角色轉換問題，鍾沛君表示，她跨足媒體與政治，在目前社會氛圍下，都是比較不討喜的兩個行業，但她本身是個媽媽，一方面要教小孩認字，有一天也要帶孩子認識這個世界，因此自己希望能夠做更多，跳出家庭，今後工作一切考量會發揮黨的戰鬥力。

對於外傳幾位國民黨發言人未來都有意投入議員選舉，李明賢表示，目前距離選舉時間還早，現階段就是做好文宣與論述的工作，扮演政黨的化妝師、喉舌，至於參選的事情，屬於個人規劃，未來如果這些發言人有個人考量，就尊重個人的意願與黨的制度。