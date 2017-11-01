大巨蛋修約追討30億權利金？ 遠雄：不要打蛇隨棍上

2017-11-01 14:16

〔記者黃建豪／台北報導〕大巨蛋案爭議再起，因台北市前財政局長李述德涉嫌不法圖利遠雄，當年在合約中將大巨蛋權利金從 1％減為0％，使得台北市政府損失約30億元權利金，對此北市府雖未明確說要追討，但今天中午已強調會再和遠雄討論修約。遠雄發言人楊舜欽則表示，合約要修可以，但不要打蛇隨棍上。

針對北市府中午召開的記者會。楊舜欽強調，第一點，包括趙藤雄先生在內，遠雄沒有任何一個員工，是因為巨蛋遭到起訴；第二點，就算因他案遭到起訴，也還沒有一審判決，柯文哲沒有必要見獵心喜。

另就，北市府打算與遠雄討論修約，甚至可能追討30億元權利金一事。楊舜欽說，當初本來就有討論中，可以按照合約規範，依雙方合意來修正，但當初簽訂的合約已經有完整規劃，合約仍具法律效益，那要討權利金的依據是什麼？合約要修可以， 但不是打蛇隨棍上。

此外，由於大巨蛋在2011年6月30日取得建照執照，算上可展延時間，大巨蛋建照執照期限，只到2020年11月18日。按照遠雄估計，大巨蛋若重新開發，要蓋完大概要1年又8、9個月。換句話說，遠雄重新送件至北市府審查，通過環評、都審、建照執照變更，至少要在2019年2月以前完成。

楊舜欽表示，大巨蛋案發展到目前為止，也是北市府勒令才停工的，若屆時趕不及完工，將會有新的訟訴案產生，何況就停工、展延，雙方還有仲裁在打，還有法律爭執點在吵，在還有許多不確定因素前，記者會只是要刷存在感，沒有必要。