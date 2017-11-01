大巨蛋案將重啟談判 柯P籲趙藤雄：做生意不要太貪

柯文哲呼籲趙藤雄「做生意有賺就好，不要太貪」，並強調會依法與遠雄重啟談判。（記者黃耀徵攝）

2017-11-01 14:06

〔記者蕭婷方、黃建豪／台北報導〕台北地檢署昨偵結遠雄集團所涉大巨蛋案，遠雄集團董事長趙藤雄遭起訴，求刑24年。柯文哲今天率副市長鄧家基、陳景峻、都發局長林洲民、法務局袁秀慧長等人回應，會中呼籲趙藤雄「做生意有賺就好，不要太貪」，並強調會依法與遠雄重啟談判。

對此，遠雄發言人楊舜欽則回嗆，今天記者會若柯文哲只是想刷存在感，那就沒有必要。

對檢方昨公布的調查結果，柯文哲今中午公開直播時再次宣示市府三立場：一、仍會堅持公開透明原則，處理大巨蛋問題；二、大巨蛋安全問題為市府第一考量，遠雄未按圖施工才依法勒令遠雄停工；三、依公平正義原則捍衛市民權益。

不過，依檢方調查結果，北市府為了取得大巨蛋土地而大幅舉債，當時卻因密室會談簽下零權利金的不平等合約，市府50年估計損失30.42億元。

外界關心權利金損失問題，柯文哲回應，涉及法律問題，依法處理，「談判還是要重啟，過程實在紛紛擾擾，我反對複雜的政商關係，不是反商仇富，不管喜歡不喜歡，還是要公平處理，才能建立法治的國家」。

袁秀慧則補充，金額部分府內會依當時合約計算，會將現在巨蛋環境的變動、都審內容納入考量，權利金多少是合理？將會詳細計算。

市府是否趁勢向遠雄提出修約、換約？袁則說，合約都有因應變更的條款，不會說斷然拒絕遠雄修約，過去談判過程中，遠雄也承諾會依照原始契約版本修改25項內容，「要履行BOT的精神，我們審慎樂觀」。

袁表示，「修約必然要走」，修約一直是市府的工作清單，不會因檢方起訴與否影響；並強調現行合約明顯傾向於廠商，監察院日前已經糾正，即使檢方未起訴趙藤雄，也會修約。未來市府是否考慮要與遠雄解約？袁說明，契約為北市府自願簽訂，很難單方面中止契約。

此外，柯文哲也於會中揶揄趙藤雄，做生意有賺就好，不要太貪，當初合約中，遠雄僅要蓋三棟商業大樓，若依法早就開幕了，何必增加量體、蓋成5棟？這件事也是讓台灣社會去反省，做事大家開開心心不是很好嗎。

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