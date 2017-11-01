像後段班考上台大 林右昌：產博會找回基隆光榮感

基隆市長林右昌施政報告，指產博會找回基隆的光榮感。（記者盧賢秀攝）

2017-11-01 13:36

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長林右昌今天在施政總報告時指出，產業博覽會吸引了34萬餘人參訪，重新找回基隆的驕傲和光榮感，他引用台北一名設計界人士在臉書的留言「就像後段班考上台大的勵志故事」。

基隆市從10月21日至10月29日在基隆港西2、西3碼頭倉庫舉行產業博覽會，以中華電信的大數據統計，有34萬餘人次參訪。

林右昌今天在市議會定期報告的施政報告指出，過去很久一段時間，許多人對基隆的印象是黑暗、髒亂、落後的城市，但基隆曾經是全台灣最美麗的城市，可惜因多年發展停滯，加上基礎建設不足，導致產業發展躊躇不前，基隆市港發展遠遠落後其他城市。

林右昌說，一上任就開始籌劃產業博覽會，共有133家廠商，包括在地廠商92家，展品200件，以創新、互動的體驗方式，展出基隆產業及未來城市願景。

林右昌也說，未來基隆將有新的3大新興產業，包括「郵輪、遊艇、會議展覽、觀光美食」、「海洋生技、IOT智慧創新產業」、「影藝、時尚、文創、設計」。

林右昌指出，許多民眾在臉書或展區留言，覺得基隆終於看到曙光，「咱的基隆不會再吊車尾了。」他並引用設計界人士在臉書上的文章，「台灣頭的基隆，正在上演一場用設計改變城市的運動，設計，讓長期以來吊車尾的基隆，變成設計導入城市治理的指標城市，活生生就像後段班考上台大的勵志故事。」

林右昌強調，產博會最大的意義，在於重新找回基隆的驕傲和光榮感，讓「翻轉基隆」從一句口號，變成具體的實際行動。