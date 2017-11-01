救援大隊：李明哲案可能本週宣判 面臨10年重刑

2017-11-01 13:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕「李明哲案」8月時遭起訴，9月時開庭「被認罪」。李明哲救援大隊成員蕭逸民今天表示，按照中國法律程序，最遲3個月內要公開宣判，因此本週內應會有結果，極可能面對重刑。但蕭逸民說，家屬至今沒有收到通知，呼籲中國遵守自己的法律程序。

台灣人權工作者李明哲遭中國以「顛覆國家政權罪」逮捕，並於8月4日遭檢察官起訴，湖南岳陽中級法院並於9月11日進行審理，李明哲與共同被告彭宇華出庭，李明哲在庭上「被認罪」，成為因「顛覆國家政權罪」遭審的第一名台灣人。

蕭逸民今天出席「不忘709，聲援謝燕益、王全璋」記者會時表示，按照中國法律訴訟規定，一審判決後2個月內要審結，最遲不得超過3個月；而李明哲於8月4日遭檢察官起訴算起，應會在本週六前宣判。但蕭逸民也說，曾經看到一個訊息指出將於11月7日宣判，也許是自法院受理起訴書的時間計算。

但家屬至今未收到聽判通知，蕭逸民說，過去也有懸而未決的例子，例如維權律師江天永審判之後一直推遲宣判。蕭逸民呼籲中國遵照自身法律在期限內宣判，也表示根據中國法律規定，宣判應該公開並邀請家屬，標準做法是傳喚當事人到法庭當庭宣判，並交付判決書，交付同時可提起上訴。

蕭逸民強調，按照李明哲被起訴的罪名，最輕刑度是10年有期徒刑，極可能面對重刑，後續探視、執行，確保李明哲上訴權利、中國管轄權爭議、認罪出於被迫等，都是接下來要關注的問題。

蕭逸民也說，國際聲援速度較緩，正在調查階段，聯合國正與中國進行文書來往，他認為，明年中國向聯合國報告人權狀況時，聯合國會有進一步的關注，「將是下一個進展的時間點」。