時力布局地方選戰 新竹黨部：提名明年初才揭曉

時代力量新竹黨部新聞聯絡人劉家維今透露，黨中央提名結果預計要到明年初才會揭曉。圖為今年9月時代力量桃園黨部成立。（資料照，記者謝武雄攝）

2017-11-01 12:56

〔記者王駿杰／新竹報導〕2018地方選舉，時代力量積極布局，新竹黨部新聞聯絡人劉家維今透露，時力主打素人政治，目前有很多民眾毛遂自薦想角逐下屆竹市長與市議員，但黨中央提名結果預計要到明年初才會揭曉，屆時希望新竹選民給時代力量深耕地方的機會，也為陳腐的政治生態注入活水。

地方盛傳時力將計畫與前市長蔡仁堅結盟挑戰現任市長林智堅，劉家維說，目前尚未與蔡仁堅達成共識。他說，市長選戰激烈，非成即敗，需仔細考量效益，無論是先前表態無意願踏入政界的知名公民科教師黃益中，還是新竹黨部主委邱顯智都是可能人選之一，目前黨部仍繼續溝通、研議中。

市議員部分，劉家維表示，時力黨中央的提名程序還未揭曉，先前就有媒體率先報導時力新竹黨部策略研究組長林彥甫預計要出征，事實上，他本人當時並沒有角逐東區市議員的想法，反導向爭取北區市議員參選提名。

竹市設籍人口9月突破44萬人，市議員席次將增加一席，東區市竹市人口最密集的區域，依據分配席次公式試算，新增的一席很可能落在東區。

劉家維解釋，因婦女保障名額制度規定，東區新的一席應為婦女保障名額所設，時代力量還在依專業度與熱誠塞選角逐東區市議員的合適人選，預計會推出女性選人。而新竹黨部工作隊女性成員廖子齊則瞄準香山區議員，爭取提名中。

劉家維指出，無論是市長或市議員人選，仍要依循黨中央提名程序，目前尚無明確結果，由於先前中央黨部徵才，向黨中央提名小組申請，意圖投入選戰的人很多，目前仍在篩選中。