馬英九被爆介入慶富案 徐巧芯：明顯政治操作！

週刊報導，當時決策國艦國造的前總統馬英九在其中扮演關鍵角色，恐將面臨專案小組的調查。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-11-01 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕週刊爆料，前總統馬英九在2015年8月收到慶富董事長陳慶男的陳情信，原本兆豐、台灣銀行、合作金庫都不願貸款給慶富，卻在隔年2月逆轉，第一銀行為首的公股銀行聯貸給慶富，報導內容影射馬英九介入慶富聯貸案。馬英九辦公室發言人徐巧芯認為，沒有事實根據的狀況下直接連結成「高層施壓」，明顯是政治操作。

《鏡週刊》報導，慶富在2014年抽籤搶下獵雷艦案後，由於資本額不足，先後向兆豐、台灣銀行、合作金庫洽詢都碰壁，因此陳慶男在2015年8月寫信給馬英九陳情，希望政府能夠解決貸款的困難，這封信成為慶富得以逆轉獲得大筆聯貸的關鍵轉折，2016年2月4日一銀等行庫正式與慶富簽約聯貸案。

徐巧芯在臉書上表示，總統府處理陳情件都有一定程序，一向都是轉給各部會，然後再回文給總統府，總統府才能回覆給陳情人。這是任何人都能陳情，不需要特別的關係或管道，你或是我都一視同仁，根本不是「涉弊」。況且，陳情案件不只有標準作業流程，一切都還會被記錄下來，一切公開透明。

徐巧芯指出，在沒有事實根據的狀況下直接連結成「高層施壓」，「這種說法從何而來？若是府方把公文提供給媒體藉此轉移焦點，掩蓋施壓慶富案的人，沒有洩密問題嗎？政治操作痕跡未免太明顯。」