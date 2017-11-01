聲援中國維權律師 民團發起「王全璋不見不散」行動

為了聲援2年多前遭中國當局逮捕的上百位律師以及民間維權人士，「台灣聲援中國人權律師網絡」律師郭吉仁（中）等多個團體代表，今舉行記者會呼籲中國釋放相關人士。（記者廖振輝攝）

2017-11-01 11:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣聲援中國人權律師網絡等多個民間團體，今天出面聲援，呼籲「不忘709，聲援謝燕益、王全璋」。民團也發起「＃王全璋不見不散行動」，立法院跨黨派國際人權促進會會長、民進黨立委尤美女說，台灣從戒嚴走到解嚴，同樣是依靠國際聲援，今日透過國際串連，要讓他們知道他們並不孤單，也要求中國遵守人權公約與反酷刑公約，「請做一個尊重人權的文明大國」。

中國709大抓捕案超過兩年，至今仍有多人服刑或遭軟禁監控，709案當事人、維權律師謝燕益，出獄後更冒著高風險，持續抗議、並現身說法公布遭酷刑對待過程。另包括律師王全璋、江天勇、吳淦仍在押，律師周世鋒、教會長老胡石根尚在服刑，遭釋放的王宇、包龍君、李和平、李春富、謝楊與謝燕益等人，則仍遭軟禁或嚴密監控，更有多人失去律師執業資格。

台灣聲援中國人權律師網絡等多個民間團體，今天在立法院召開記者會，聲援中國遭迫害的維權律師與全國政治犯。尤美女說，很多人說中國崛起，聲援有用嗎？尤美女強調，台灣戒嚴時期也有許多異議人士遭關押，最後走到解嚴，靠的就是國際聲援。因此不應妄自菲薄，國際串連、外面世界的聲援，是他們在黑牢裡存活下去的一絲光線。尤美女也向中國喊話說，中國既然是聯合國人權委員會理事，請遵照人權公約、反酷刑公約，不應對這些維權人士施行任何酷刑，「請做一個尊重人權的文明大國」。

台灣聲援中國人權律師網絡召集人郭吉仁律師則說，中國迫害律師對全球造成威脅，台灣距離最近，對此不能沉默。郭吉仁也指出，中共在十九大後宣布獲中國律師執業證書的台灣居民，可代理案件範圍將擴大，但同時中國對律師的迫害變本加厲；台北律師公會人權委員會委員王龍寬律師也說，在中國，一個普通的律師 只是主張當事人該有的權利，卻因為不順政府的意，就可能被打壓、判刑、坐牢。當台灣人好不容易慢慢走出「人人心裡有個小警總」，現在是不是要變成「心裡有個習大大」呢？呼籲台灣律師應了解在中國代理訴訟的風險。

民間司法改革基金會申訴中心主任蕭逸民表示，中共十九大提到依法治國的理念，也成立中央依法治國小組，將法治視作中國重要的國家發展方向，實際上迫害、監控律師的舉動卻毫未放鬆。而兩岸交流頻繁，中國法治環境對台灣人民也產生很大影響，呼籲台灣社會應該更關注中國情況。

永社副秘書長洪崇晏則說，中國不斷用「被消失」、「擄人勒贖」的方式威脅國內及國際社會，而且標準是模糊、浮動的，顯然是在創造恐懼，是「國家發起的恐怖主義」，更已從中國內部蔓延到台灣、東亞和國際社會。洪崇晏說，我們必須不斷串連、聲援、讓更多人關注，因為中國不可能把所有人都抓完，要讓他認知到這種作法是徒勞無功的。

台灣聲援中國人權律師網絡也發起「＃王全璋不見不散」行動，邀請全球關注此事的朋友，打開「台灣聲援中國人權律師網絡」臉書專頁，找到可以蓋住頭臉的任何東西，例如紙袋、手提包、鍋子等物品，拍完蓋住頭臉的照片後，再拍一張可以露出頭臉的照片，上傳這兩張照片，並標籤朋友。此行動象徵中國以「被消失」的方式拿掉異議人士的身分，盼透過全球集結的行動藝術對中國施壓，「我們要看到王全璋」。

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