週刊暗指馬英九介入慶富案 政院：若不法就移送

週刊暗指前總統馬英九介入慶富案，行政院今天上午表示，若有不法，該移送就移送。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-11-01 11:12

〔記者李欣芳／台北報導〕最新一期「鏡週刊」報導，有關慶富聯貸案，行政院調查發現，2015年8月25日馬政府時期的總統府收到慶富董事長陳慶男陳情信，一週後即行文給行政院，要求各部會「酌處知會本府」，當時包括金管會、國防部及經濟部都對聯貸持保留意見，但隔年2月聯貸案卻大逆轉，報導影射時任總統的馬英九介入，馬辦則否認，行政院今天上午表示，若有不法，該移送就移送。

報導指出，這期間以一銀為首的公股銀行是否受到施壓、涉及人謀不臧，將是檢調未來追查重點。

行政院今天上午回應指出，調查務必全面、徹底且沒上限，招標過程若有涉及不法，該移送就移送，授信過程中若未善盡責任，該撤換就撤換。並責成法務部在調查過程中務必全力協助調查小組。

週刊報導表示，行政院10月30日專案小組首度召開跨部會議，知情人士透露，獵雷艦是否涉及詐貸，關係政治責任歸屬，是全案必須釐清的重點，專案小組追查馬政府時期慶富聯貸案逆轉關鍵，發現2015年9月1日馬執政時期，總統府曾發函給行政院祕書長室，並轉知國防部、金管會等部會的密件公文，即敘明檢附陳慶男8月25日致總統府函，「所陳事項，請酌處知會本府」，時間點剛好是總統辦公室收到陳情信的7天後。