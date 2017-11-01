傳杜正勝內定國語日報董事長 教長斥假新聞

2017-11-01 09:51

〔記者蘇芳禾／台北報導〕《國語日報》近來紛擾不斷，昨傳出前教育部長杜正勝內定報社董事長，對此，教育部長潘文忠今天在立法院受訪時說，絕無此事，完全是有心人士惡意造謠。這樣的假新聞，會對社會混淆，也會造成國語日報員工感到不安。

媒體報導，教育部將強硬主導國語日報董事會改組，由杜正勝出任國語日報董事長。因該報社董事會改選內訌，教育部上月向台北地院聲請解除國語日報社全體16名董事職務，請求指派臨時董事。

潘文忠上午到立法院教育及文化委員會列席審查法案前受訪時表示，絕無此事。教育部希望讓國語日報半年來的董事會惡鬥與爭議，透過法律程序穩定下來，未來也不會干預董事會的運作。這樣的假新聞，會對社會混淆，也會造成國語日報員工感到不安。

教育部在立法院教育文化委員會現場發新聞稿指出，媒體報導國語日報董事長內定，完全是有心人士造謠，蓄意混淆視聽，依民法及非訟事件法相關規定，財團法人臨時董事之選任是法院的職權，並非教育部。

教育部指出，10月12日教育部依據查證結果，依民法規定向法院聲請解除全體董事職務，程序上國語日報必須先待法院指派臨時董事，並依政府捐助之財團法人規範修改捐助章程後，再改選新一屆董事，董事長則由新任董事互選。

教育部進一步說，現在法院還沒有選任「臨時董事」，當然也還沒有新的「董事」或「董事長」。

教育部重申，國語日報半年來的紛爭都來自於現任董事之間的惡鬥，違反法令情節重大，教育部本於主關機關依法辦理，以維護員工和確保社會公益。

教育部也強調，國語日報雖然由政府捐助成立，未來應由教育部指派至少2分之1董事，但仍屬於私法人，該社運作仍獨立自主，有心人士不要刻意製造政治化和假新聞。