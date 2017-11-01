又被點名選台北市長 顧立雄一句話神回

2017-11-01 09:52

〔記者林良昇／台北報導〕外傳民進黨有意徵召金管會主委顧立雄在2018年參選台北市長，顧立雄今早到立院財政委員會備詢前受訪強調，他現在只想把手頭上的工作做好，沒有規劃要競選市長。

媒體詢問顧立雄，以後會不會要叫你市長？顧立雄說，「沒有啊」，人生做過很多次，也不表示以後一定要做，對於又被點名，顧立雄則說，「那我怎麼辦？」、「又沒有來問我。」

顧立雄說，他現在只想把手頭上的工作做好，沒有規劃要競選台北市長，而民進黨黨中央目前和可見的將來，都沒有任何這樣的規劃。