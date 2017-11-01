慶富銀行團盼金管會協調 顧立雄：全民利益考量

2017-11-01 09:37

〔記者林良昇／台北報導〕慶富聯貸案違約，銀行團積極自救，昨發函金管會，盼金管會出面協助搶救獵雷艦專案，金管會主委顧立雄今早在立法院財政委員會受訪時表示，目前還沒看到公文，如果銀行團希望金管會出面協調，會以全民最大利益的方向思考。

顧立雄表示，目前他還沒看到公文，如果銀行團希望金管會出面協調，那再看看應該要怎麼辦，可能涉及合約內容，尤其是美商洛克希德馬丁與義商Intermarine的許可，銀行團的債權他們當然希望能夠進行，讓損失降低。