台灣即日起加入美「全球入境計劃」互享快速通關

台北駐美代表高碩泰今天在美國海關暨邊境保護署用護照嘗試申請美國的「全球入境計劃」。（記者曹郁芬攝）

2017-11-01 08:03

〔駐美特派員曹郁芬／華府31日報導〕美國海關暨邊境保護署代理署長麥可艾里南與台北駐美代表高碩泰今天共同召開記者會，宣布自11月1日起讓持有台灣護照的民眾申請「全球入境計劃」，享受快速通關。美國民眾也可同時依互惠原則向台灣申請電子通關。

今天的記者會在美國海關暨邊境保護署舉行。美國務院亞太代理助卿史東與美國在台協會執行理事羅瑞智都到場見證。高碩泰並拿出自己的護照當場依照美國海關官員的解說，在有中文字幕的申請儀器上試辦快速通關。

由於申請「全球入境計劃」者必須到美國面試，麥可艾里南說，全美有54個機場和全球15個據點可以提供服務。目前加入這項計劃的有阿根廷、哥倫比亞、德國、印度、荷蘭、新加坡、巴拿馬、韓國、瑞士、英國、加拿大、墨西哥。

麥可艾里南表示，自從台灣5年前獲得美國免簽待遇後，台灣來美旅客增加了110％，美國到台灣旅行的人數也在增加，目前美國是台灣第五大觀光客來源，是前十大觀光客源中唯一的非亞洲國家。他很高興「全球入境計劃」包括台灣。台灣申請「全球入境計劃」者在繳交100美元後可以享受5年快速通關，但若在這段期間有不良紀錄可能被美取消這項待遇。

高碩泰說，蔡英文剛在夏威夷順利過境，他感謝美國各界的支持與安排，給予蔡安全、舒適、便利和尊嚴的待遇，這反映了美台關係的現狀。羅瑞智也說，美國給予台灣免簽證和「全球入境計劃」待遇，象徵美台堅實的夥伴關係。美國也有幸成為台灣首個給予電子通關待遇的國家，期待美台未來有更多突破。

高碩泰說，他有理由相信美台關係會更充實、強勁，對於川普總統即將訪問中國，他跟大家一樣密切關注，川普跟習近平會面時是否會談到台灣，高碩泰說，他不便做過多評論。美方在記者會跟公開場合都重申了強健的台美關係，經過美方的宣示跟多種溝通管道，高碩泰表示，彼此有很多互信，台灣可以放心。