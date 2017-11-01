揭密2006！陳水扁當年不是「迷航」是遭到洩密

前總統陳水扁提往事，指迷航是遭到洩密後而改航路。（資料照，攝影張忠義攝）

2017-11-01 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁在2006年5月出訪過境美國之時，因航路臨時改變被稱為「迷航之旅」，不過，據報導，陳前總統私下向友人提及這段往事時指出，其實當時專機起飛後，同行的工商界代表王令麟太早洩露行程給東森獨家報導，以致中國有充分時間施壓黎巴嫩政府而取消，不得不臨時改變航路。

《聯合報》報導，陳水扁2006年5月第2次過境美國時，原出訪計畫，去程過境訪問黎巴嫩，回程過境訪問利比亞與印尼，不過，事後卻改變行程，航路改變，引發眾多議論，事後前駐美代表程建人則指是陳水扁發表「一邊一國」論及發動公投，踩到美國紅線，而不得不的作為。

據報導，但是，陳水扁向友人回憶這段往事時，指程建人的說法是錯誤的，事實上，整個行程極保密，媒體、美方及程建人都事先不知情；他是在2002年8月3日發表「一邊一國」論，沒有影響到2003年10月31日過境美國的公開活動與媒體採訪；而被稱為「迷航之旅」則是在2006年5月，事情遭到扭曲誤導。

陳水扁曾2度過境美國，第一次是2003年10月，曾在紐約3天2夜，接受國際人權獎及公開演說訪問，並與當時的紐約市長朱利安尼一起在市政府召開記者會；陳水扁指出，他是至今在紐約過夜並公開活動的台灣總統。