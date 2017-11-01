馬英九介入慶富聯貸案？週刊爆一封「關鍵信」

週刊報導，當時決策國艦國造的前總統馬英九在其中扮演關鍵角色，恐將面臨專案小組的調查。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-11-01 07:52

〔即時新聞／綜合報導〕慶富聯貸案持續延燒，週刊報導，當時決策國艦國造的前總統馬英九在其中扮演關鍵角色，恐將面臨專案小組的調查。馬英九辦公室發言人徐巧芯表示，馬前總統與本案毫無關聯，勿以訛傳訛。

據《鏡週刊》報導，慶富造船承攬的獵雷艦，原本不是海軍的優先採購案。馬英九競選連任期間，採用台灣造船工會建議，將6艘獵雷艦列為優先需求，最後由馬英九做決策，在海軍司令董翔龍任內，將獵雷艦列為優先採購。

報導提到，獵雷艦案對高雄造船工業是一項利多，也對馬英九在南部的選情有所幫助，慶富董事長陳慶男原本政治傾向偏綠，卻在那時不斷向藍營靠攏，陳慶男當時聘請曾任馬英九全國青年後援會副總會長的簡良鑑，擔任該集團爭取獵雷艦的專案執行長，而且慶富總部2樓的辦公室還提供給馬英九作為產業政策競選辦公室。

《鏡週刊》報導，慶富在2014年抽籤搶下獵雷艦案後，由於資本額不足，先後向兆豐、台灣銀行、合作金庫洽詢都碰壁，因此陳慶男在2015年8月寫信給馬英九陳情，希望政府能夠解決貸款的困難，這封信成為慶富得以逆轉獲得大筆聯貸的關鍵轉折，2016年2月4日一銀等行庫正式與慶富簽約聯貸案。

馬辦：馬與慶富聯貸案無關 勿以訛傳訛

前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯回應，馬前總統與本案毫無關聯，總統府處理陳情案都有相關規定，歡迎向檢調檢舉，否則不應以訛傳訛。慶富集團新聞聯絡人紀景朧表示，2012年馬英九選舉時，獵雷艦團隊都還未任職，不清楚辦公室狀況，其他老闆個人私事還有已經進入司法調查程序的內容，也不方便回應。

第一銀行表示，慶負聯貸案接洽成案期間長，一銀要求評估嚴謹，且其他8家參貸行庫皆經過各自的專業判斷及審核，並非一銀所能左右。