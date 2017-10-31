陸軍長青操演 南北兩聯兵旅今在雲嘉激戰

參演部隊官兵在雲豹八輪甲車前警戒。（陸軍司令部提供）。

2017-10-31 22:16

〔記者羅添斌／台北報導〕模擬解放軍進攻本島的陸軍年度聯兵旅對抗「長青16號」操演於日前展開，在攻防演練中，南北兩個聯兵旅今天已在中部的雲嘉地區進行攻防激戰，陸軍司令部今晚表示，長青操演全程以貼近實際作戰的景況進行各項接戰程序，以驗證部隊平日訓練的成效。

這次操演是由北部六軍團機步269旅及南部八軍團裝甲564旅，分別擔任防衛軍及攻擊軍，並由中部的十軍團擔任統裁部的狀況誘導中，實施對抗演練。經過密集整備參演官兵均以最佳狀況全力投入。

十軍團晚間指出，此次兩個旅級參演部隊，在經過密集整備並完成立功宣示和戰術集結整備後，官兵均展現高昂的士氣，擔任甲軍的269旅及配屬部隊由湖口出發，戰術機動至雲嘉地區執行反擊。過程中，幹部們沉著指揮針對夜間情報傳遞及夜戰技巧指導有方，使每位官兵均能沉著處置狀況，充分展現部隊勤訓精練成果。同時，野戰炊爨點及油料補給點亦配合作戰進程，同步開設演練，以驗證後勤補給作業能力。

擔任乙軍的裝甲564旅則配合想定狀況實施各種戰術作為。其中機步一營官兵配合戰場實況與雲豹甲車搭配演練各項戰術動作；另保修連亦結合操演狀況實施油料整補及車輛保修作業，確保裝備妥善，適時支援戰場戰術作為。

十軍團指出，長青操演是年度部隊訓練的總驗收，其目的是為提升旅、營級部隊機動作戰及野戰用兵能力，全程以貼近實際作戰的景況進行各項接戰程序，磨練各級指揮官指揮及官兵弟兄姐妹野戰實務作為，以驗證部隊平日訓練的成效。

參演官兵躍出雲豹甲車，對環境四周進行警戒任務。（陸軍司令部提供）。

參演官兵進行作戰任務分配指派。（陸軍司令部提供）。