江啟臣參選中市長 蔡其昌：挑戰林佳龍非易事

2017-10-31 22:12

〔記者彭琬馨／台北報導〕國民黨立委江啟臣今表態參選下屆台中市長，與同黨立委盧秀燕形成兩強之爭。接下台中市長林佳龍競選主委的立法院副院長蔡其昌今受訪時表示，盧秀燕與江啟臣都是很優秀的委員，但市長與立委畢竟不同，林佳龍擔任市長期間，對市政非常積極，坦言「要挑戰他（林佳龍）不是容易的事」。

日前宣布接任台中市長林佳龍競選主委的立法院副院長蔡其昌今表示，2018縣市長選舉，國民黨勢必會推派人選，無論是江啟臣或盧秀燕，都算優秀的委員，也各有各的特色；不過他認為，兩人都屬於清新派的立委，而非地方型，盧秀燕主要掌握舊市區，江啟臣則固守縣區，未來無論誰出線，對民進黨帶來的影響應該差不多。

蔡其昌說，林佳龍當市長這幾年，一定有得罪人的地方，但因林勤於市政，且對市政的確有擘畫藍圖，是「有方法有計畫的勤政」，也很認真，要挑戰林不是件容易的事。

蔡其昌表示，民進黨在2018選舉中，情勢一定不會像上次那樣順風，甚至可能「沒有風」，因此他也認為，對林佳龍來說，贏多贏少不重要，只要能贏就是市民對林的肯定；蔡其昌說，在這個情況下，自己擔任主委的功用就是讓黨團結，以「一個團結的民進黨」迎戰對手。

蔡其昌也表示，盼大家能打一場高格調的選戰，以理性聚焦市政討論。