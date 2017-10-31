勞基法再修 勞團痛批：蔡英文勞工政見完全跳票

2017-10-31 18:40

〔記者李雅雯／台北報導〕勞動部今天下午4點預告《勞動基準法》部分條文修正草案，修法方向包括「加班工資核實計算」、「延長工時上限」、「特休假遞延「、「輪班間隔」等等。勞工團體痛批，勞動部向資方傾斜，修法方向愈來愈倒退，勞資關係不對等，勞資協商根本就是空話，總統蔡英文競選期間的勞工政見完全跳票。

全國產業總工會秘書長戴國榮認為，勞動部違背勞基法維護勞工權益精神，完全向資方傾斜，鬆綁七休一讓台灣勞動條件倒退，配合企業所謂的「經營彈性」修勞基法，讓勞工離週休二日目標愈來愈遠，長時間工作戕害身心健康，勞動部站在維護勞工權益立場，怎麼可以同意這樣的鬆綁。

戴國榮批評，當初為了推一例一休政策，配套就是廢掉7天國定假日，幫台灣雇主一年省下數百億加班費，「現在又要修法了，7天假先還勞工！」戴國榮說，勞動部作為勞基法主管機關，完全棄守原則，強調勞資對話和協商，在勞資不對等情況下，根本就只是口號，總統蔡英文競選期間喊出勞工政見，上任後有提出任何誘因去鼓勵勞工組工會嗎？有做出任何促進勞資對等的作為嗎？「蔡英文勞工政見完全跳票！」

桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋認為，勞動部修法方向愈來愈糟，勞工的工時愈來愈長、薪資愈來愈少，本來加班費採「做一給四、做五給八」是為了以價制量，降低雇主讓勞工加班的動機，現在沒有效果了；尤其鬆綁七休一規定，開放例假日挪移，勞工恢復身心狀態相當有限，過往就有航空座艙長因為連飛超過7天後因心肌炎過世案例。

對於勞動部說部分勞工期待可以彈性調假，是為了積假旅遊。林家瑋反駁說，整體問題關鍵就在台灣勞工休假日太少，如果假期夠，勞工為什麼要用自己的假期去積假？勞動部強調勞資協商，其實就是把主導權力讓給資方，修法草案版本就是勞動部放任資方的作法。