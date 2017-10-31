押走柬埔寨19台籍詐騙犯 中國外交部：相信兩岸會支持

柬埔寨在本月28日應中國要求，將其中19名台籍嫌犯強制遣送中國，違反「行為人國籍管轄」，引發我國法務部不滿。（路透）

2017-10-31 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨在首都金邊等地逮捕110名電信詐欺嫌犯，其中有19名台籍嫌犯。但本月28日柬埔寨卻違反「行為人國籍管轄」，答應中國要求，將19名台籍嫌犯強制遣送中國。今（31）日中國外交部發言人華春瑩在記者會上表示，中國相關部門將依法處理帶回的嫌犯，相信兩岸同胞與國際會理解和支持。

根據《新浪網》報導，今日的中國外交部記者會上，有記者問道：「據報導，柬埔寨移民局官員最近表示，柬近日將涉嫌在柬從事跨境電信網路詐騙的61名中國公民，其中19人來自台灣，遣送回中國，中國對此有何評論？」

華春瑩對此表示，中國對柬埔寨堅定奉行一中國政策表達高度的讚賞和感謝，並協同中國共同打擊電信網路詐騙等跨國犯罪。她指出，中國與柬埔寨在打擊跨國罪犯的領域上，一直保有密切的合作與溝通。

華春瑩進一步表示，被帶回中國的嫌犯將依法處理，此舉有利於徹底查清案情，並有效打擊犯罪，確實維護受害者的合法權益。華春瑩說：「相信（此舉）會得到兩岸同胞和國際社會的理解支持。」