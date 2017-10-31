桃市出版軍方人權侵害書 勾起受難者傷痛記憶

現年90歲的呂沙棠在228時期，參與攻打警察局、大溪等地，1950年11月被抓，判刑10年。（記者魏瑾筠攝）

2017-10-31 18:34

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園市文化局出版的《重生與愛4》，以口述歷史記錄桃園過去在白色恐怖年代下，與軍方案件相關對象所發生的人權侵害案件。桃園市長鄭文燦今出席記者會表示，歷史不應被忽略，透過文化局重建白色恐怖的工作，也讓世人了解得越多，越能珍惜現在及未來，更看到文字以外的血淚。

鄭文燦說，在白色恐怖時期過後，許多人因為怕政府的報復，不敢講或是不願意講，「活著的人不敢再發言、死去的人也沒機會說」，而在白色恐怖時代，每個人都是渺小的，在當時能夠堅持自由的思想及人格，是相當不容易的一件事，也許有點悲情，但現在已能看見天光的產生，勉勵大家，歷史已經過了，要珍惜現在的民主。

新書發表會也邀請政治受難者及家屬現身說法，現年90歲的呂沙棠在228時期，參與攻打警察局、大溪等地，1950年11月被抓，判刑10年；他眼眶泛紅、語氣激動的說，「透過文史重現，可讓人看到當時國民黨是用多麼慘無人道的手段對付台灣人，也讓台灣人知道什麼叫白色恐怖」，緩緩道出當時的憤怒，拿著麥克風的手不斷顫抖。

而另一位受難者楊國宇，1950年12月讀高三時，在家裡被抓，歷經徐厝、保密局北所、軍法處、綠島，坐牢10年；他表示，18歲讀書那年被抓，才知道代誌大條，發現有問題後準備反抗政府，但講了沒人信，所以自己就拚命寫，寫了3本書交給當時的文化局，感謝桃園市府和文化局重現歷史。

「郭廷亮案」當事者郭廷亮的女兒郭志強說，當時爸爸被抓去關時，哥哥4歲、自己2歲，還有一個妹妹還在媽媽肚子裡，控訴當時的政府強行用訊碟案加罪於父親，她語氣激動地說，多少家庭因為白色恐怖，妻離子散、天倫夢碎，盼轉型正義後，不會再發生過去慘痛的事件。

桃園市民政局長湯蕙禎也是政治受難者後代，她的外公在她5歲時，遭政府刑求，腰間被靴子踢到凹出一個大洞，記者會進行間，她因回想起過去的畫面，忍不住眼淚直落，會後她表示，雖然當時年紀還小，與外公也沒有太多互動，但不知道為什麼，每次回想，外公的傷口總是歷歷在目，「想到那畫面，就是忍不住情緒」，眼淚在眼眶打轉。

桃園市文化局指出，《重生與愛4》藉受難者及家屬訪談，以口述歷史記錄桃園過去在白色恐怖年代下，所發生的人權侵害案件，第4冊訪談到過去不曾被注意的軍方案件相關對象，透過專書的出版，讓「難以言說」的故事被記錄下來，這也是台灣人權發展史上的珍貴記錄。