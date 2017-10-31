罷免案12/16投票 黃國昌：深信改革終將勝利

2017-10-31 18:13

〔記者楊淳卉／台北報導〕安定力量對時代力量立委黃國昌發動罷免投票，中選會今宣布將於12月16日舉行罷免投票。黃國昌稍早對此回應，面對這場即將到來的投票，請大家一起讓推動改革的力量再度集結，「這次投票不僅是對我個人表現的信任投票，更是為我們共同相信的改革理念投下一票」，誠懇地邀請所有的朋友，再次共同展現推動改革的意志與力量。

黃國昌也說，他可以無愧地說，自己在國會的問政表現，可以禁得起檢驗。在這個過程中，也深刻感受到根深蒂固的守舊勢力與權貴結構，依舊盤據著台灣的許多角落，阻礙台灣的前進，「但是我們不會退卻」，只會更加堅定自己推動改革的信念，「我們深信，改革終將勝利，島嶼終將天光。」

黃國昌回應全文如下：

【堅定改革腳步】站出來投票 讓我們再贏一次

2016年2月，懷抱著改革的熱情，承載著人民的託付，我從中央研究院走入新國會。我一直沒有忘記，當初為什麼做這個決定，也沒有忘記，自己曾經許下的承諾。

在2015年的參選聲明中，我期待台灣能夠擺脫恐懼、迎向希望，蛻變成一個保障人性尊嚴、實現公平正義的國家，讓我們的下一代可以看得到未來。這份期待，也是過去幾年來，公民社會在一次又一次捍衛台灣民主與進步價值的過程中，所共同累積的信念與想望。也正是因為如此，進入國會以後，堅守進步價值，致力推動改革，一直是我與時代力量的夥伴們，共同努力的方向。

過去一年多來，從捍衛台灣主權、推動婚姻平權、貫徹年金改革、到追究違法濫權的弊案等改革措施，在許多重大議題上，我們都全力以赴，不敢有所鬆懈。我們自我期許，因為我們的存在，能讓改革的腳步更堅定一些，能讓最終的結果更往理想的目標多移動一些。每一分努力，都值得堅持。

每天清晨，走進立法院，我深知作為一位國會議員應盡的職責。我與國會辦公室的夥伴，從法案的撰寫、政策的研究、質詢的準備到預算的審查，總是兢兢業業，全力以赴。在跨越572平方公里的選區中，「汐止」、「金山萬里」與「瑞芳四鄉鎮」三個地方服務處的同仁，也總在與時間賽跑，辛勞處理地方的大小事務，成為我最堅強的後盾。連續獲得優秀立委的國會評鑑，就是對我工作團隊的肯定。我可以無愧地說，自己在國會的問政表現，可以禁得起檢驗。真正讓我覺得虧欠的，就是我的家人。謝謝他們對我的諒解與支持。

在這個過程中，我們也深刻感受到，根深蒂固的守舊勢力與權貴結構，依舊盤據著台灣的許多角落，阻礙台灣的前進。這些守舊勢力不僅投注大量的資源，更不惜造謠撒謊，為的就是企圖迫使我們退卻。但是，我們不會退卻，我們只會更加堅定自己推動改革的信念。我們深信，改革終將勝利，島嶼終將天光。

面對這場即將到來的投票，請大家一起讓推動改革的力量再度集結。這次投票，不僅僅是對我個人表現的信任投票，更是為我們共同相信的改革理念投下一票。誠懇地邀請所有的朋友，再次共同展現我們推動改革的意志與力量。

站出來投票，讓我們再贏一次！