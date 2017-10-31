勞基法修正預告 鬆綁7休1、輪班間隔、特休遞延入列

勞動部主任秘書陳明仁（右）、勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨說明勞基法修法草案。（記者李雅雯攝）

2017-10-31 16:55

〔記者李雅雯／台北報導〕勞基法研擬修法，勞動部今天下午4點釋出修正草案預告，修法方向與先前媒體露出項目皆同，包括「鬆綁7休1」、「加班工資核實計算」、「延長工時上限」、「特休假遞延「、「輪班間隔」等項目。

勞動部強調，週休二日是修法前提，「保障勞工權益」、「雇主經營彈性」是兩大修法原則，預告後持續蒐集各方意見，各界可在11月7日以前提供，後將送交行政院，由行政院提出最終版本。

勞動部主任秘書陳明仁指出，第24條加班工資部分，本來是做一給四、做五給八，在勞資操作實務上有困難，所以調整改由勞工實際出勤時間計算工資。第32條的「加班時數上限」部分，勞動部不願意每月46小時部分做放寬，然而遇到特殊情形仍可以做例外處理，勞資雙方若都同意，雇主經過工會同意，可以做處理，但書是雇主雇用30以上者，必須向當地主管機關備查。

第34條輪班制，在上一版修法時候是將8小時提高到11小時，發現產業人力結構和目前現實面、理想面有落差，所以也擬了甲、乙兩方案作因應。

第36條中，勞工每7天可有兩天休假，週休二日是必定的，不過週怎麼計算是可以有彈性。另外特休部分，因為有些勞工有遞延需求，這次修正草案中也提到，特休假可以延到下一年，若下一年還是沒有休完，雇主需要發給勞工工資，前提是勞資雙方同意。

勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨表示，去年勞基法修法就是為了落實週休二日，任何法治都會依照環境社會隨時做檢討，逐步往進步方向前進，例如挪移例假日可以在特別狀況做處理，但書就是要和主管機關報備，若未完成這樣的程序，有法可循作開罰。

謝倩蒨強調，有些勞工也訴求例假可以累積、特休可以遞延，修法草案對於部分勞工來說也有彈性；週休二日方向不變，長期來說往降低總工時方向前進。

（更新時間：17:13分）