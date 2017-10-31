立院三讀外國攬才專法 「就業金卡」申請鬆綁

2017-10-31 16:12

〔記者楊淳卉／台北報導〕為鼓勵外國專業人才到台灣就業，立法院院會今三讀通過「外國專業人才延攬及僱用法修正案」，放寬外國專業人才的簽證、居留、保險、租稅、退休等待遇；另一方面，為避免外國人才來台尋職，壓縮台灣本地工作機會，條文也設立總量管制機制，未來法案實施後，須每年進行滾動檢討，評估簽證核發人數。

據三讀通過條文，未來外國人來台尋職，得向駐外館處申請3個月效期、多次入國，停留期限至多6個月的簽證，但也制定總量管制規範。

針對外國專業人才轉換工作，未來則可不須透過雇主，申請自由轉換工作的工作許可、居留簽證、外僑居留證與重入國許可四證合一「就業金卡」，放寬外國專業人才聘僱期間由3年延到5年，廢止每年須在台183天規定。

外國專業人才年薪超過新台幣300萬元以上者，可享3年半數免綜合所得稅課稅優惠；且經移民署審核已取得永久居留者，也適用勞工退休金的優惠制度，受聘僱任國公立學校現職編制內專任合格有給教師，準用公立學校教師退休規定，並可選擇支領一次退休金或月退休金。

外國專業人才申請永久居留，配偶、未成年子女及20歲以上因身心障礙無法自理子女，得隨同申請永久居留；如果領有居留證明文件，不受全民健康保險6個月等待限制，隨即可納保。

相關影音