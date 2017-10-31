棄買美製庫存飛彈？ 空軍大翻盤還加碼

空軍原本打算採用國造天劍二A飛彈，棄購美方的AGM-88B舊型彈，但這項決議近來又翻盤，空軍經評估之後打算購入AGM-88B舊型彈。圖為天劍二型飛彈 。（圖擷取自中科院）

2017-10-31 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕空軍先前傳出放棄購買美製的AGM-88B反輻射飛彈，原因在於美國同意售台的AGM-88反輻射飛彈並非最新的E型，而是庫存20多年的B型中古彈。不過，空軍在考慮過後，決定向美國採購50枚的AGM-88B舊型彈，而原本不考慮購買的AGM-154C遠距遙攻精準彈藥（JSOW），空軍也認為有必要採購。

根據《風傳媒》報導，空軍先前評估，美國同意售台的AGM-88反輻射飛彈並非最新的E型，打算售出的是庫存20餘年的50枚B型中古彈，在考慮到中科院研發的天劍二A飛彈性能已和AGM-88相近後，打算直接採用天劍二A。

不過，空軍評估認為，天劍二A即使研發完成後，也只能掛載於同樣國造的IDF經國號戰機上，但是IDF在提升性能之後，電戰及雷達性能依舊比不上裝有AESA雷達的F-16V戰機，F-16V還是比IDF更強。同時，若放棄向美採購AGM-88B，等於放棄未來爭取獲得AGM-88E新型彈的門票，未來若要直接採購E型會更加困難，而借鏡澳洲經驗，先前澳洲也是採購一批B型庫存彈，才又獲得E型彈，因此，空軍重新評估，認為有必要採購反輻射飛彈。

同樣的狀況也發生在AGM-154C遠距遙攻精準彈藥上面，原先空軍認為國造「萬劍彈」的性能超越AGM-154C，以國防自主的前提下沒必要向美方採購同性質武器，但空軍最後還是認為有必要採購AGM-154C，原因是讓F-16V先具備遠距精準打擊能力。