中市藍營決戰空汙 發言作為將受外界檢驗

2017-10-31 15:40

〔記者黃鐘山／台中報導〕立委盧秀燕、江啟臣先後宣布參選台中市長，談到空汙議題都高調說嘴，甚至拿來當作起手式。空汙議題是中南部民眾秋冬時最切身的民生焦點，但關注空汙不代表選票就能隨之而來，藍營兩位選將皆非政壇新人，一旦把選戰主軸定在空汙，自身過去的發言與未發言、作為或不作為，都將面臨檢驗！

在野黨的參選者，為了得到更多關注，並把參選資訊傳遞給民眾，往往會隆重地擇定適當時機和場合宣布參選、闡述理念。然而，朝野視為決戰區的台中市，藍營的兩位參選者，之前受訪時都被動、低調，慣性「宣示」當仁不讓，光是氣勢就先輸了大半。

盧、江分別來自原市區及原縣區，盧出身新聞界，初期成功建立財經專業形象，近年則因質詢「泡麵」事件而遭譏，都會形象鮮明，可望獲前市長胡志強系統支持；江是學者出身，馬政府時代曾任行政院新聞局長，以年輕清新的形象返鄉參選，如今是山城紅派青壯世代的代表性人物。

或許是因為國民黨的體質未見起色，也可能是黨中央的選舉「資源」分配尚未談妥，現竟連視為決戰區的台中，選將的起手式都如此「料小」，除了參選的高度略嫌不足，更重要的是對選民負責的態度，也無法被凸顯。

對選民負責的，更包括參選的理念和政策。現任台中市長林佳龍在立委任內即高度關注空汙議題，市長上任後推動逾80項空汙減量及改善措施，雖然短期無法徹底解決，但努力及初步成果確實已被看見。

相較之下，盧秀燕過去幾乎未對空汙提出具體見解，江啟臣甚至對選區內的汙染源也未見大破大立，兩人高調打空汙議題，必須確保自身的積極度和專業度禁得起檢驗，否則這把兩面刃恐將「傷敵八百、自損一千」！