立院表決 中選會人事同意權案付委

立法院院會31日下午處理中選會人事案付委復議案，在立院民進黨團發出甲級動員的人數優勢下，復議案不通過，中選會人事同意案順利交付委員會審查。（記者黃耀徵攝）

2017-10-31 15:25

〔記者楊淳卉／台北報導〕立院院會今處理中選會人事案付委復議案，在立院民進黨團發出甲級動員的人數優勢下，復議案不通過，中選會人事同意案順利交付委員會審查。

立院日前將中選會人事同意權付委，但立院國民黨團對此提出復議，當時院會決議另訂期處理，今院會則對國民黨所提復議案進行表決。