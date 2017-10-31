北市議員籲成立騎警隊 柯文哲：馬大便會很麻煩

台北市議員顏聖冠提議北市成立騎警隊，台北市長柯文哲上午受訪時表示，騎警隊值勤區域如果在河濱地就可以，如果到市區，馬大便會很麻煩，圖為新北市騎警隊。（顏聖冠議員辦公室提供）

2017-10-31 15:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對台北市議員顏聖冠昨在議會呼籲台北市應成立騎警隊，北市警察局長陳嘉昌持贊同態度，將朝設立方向進行評估計畫後試辦。台北市長柯文哲上午受訪時表示，騎警隊值勤區域如果在河濱地就可以，如果到市區，馬大便會很麻煩，所以觀光還可以到市區會很麻煩。對此，顏聖冠說，騎警隊的馬都受過專業訓練，希望市長能先了解再發言。

市議員顏聖冠昨在議會質詢時指出，世界各地很多地方有騎警隊的編制，台灣又以新北市的編制最成熟，高雄也有騎警隊，騎警隊有穩定治安及觀光宣傳正面助益，台北市政府也應規劃成立，呼籲應該也要成立騎警隊，警察局長陳嘉昌對此表示贊同。

柯文哲上午出席行動市政會議後接受媒體聯訪，媒體問柯，騎警隊預算打算編多少，柯表示還要做可行性評估，很多事就是慢慢想快快做，騎警隊能執行的區域還是先在河濱區域，真的在市區裡，車喇叭按了，馬就亂跑了，另外馬大便也會讓人抓狂，所以要限定區域。

對於柯文哲的說法，顏聖冠稍後受訪時指出，可能是市長對馬匹不是特別了解，騎警隊的馬都受過專業訓練，沒那麼容易受到驚嚇，希望市長能先了解再發言。

顏強調，新北市隊員有41位，相信北市警力，應該不會對警局造成很大的負擔，從國外很多例子來看，騎警隊速度比警車快，也可以重新調整警察的勤務；就她瞭解，新北市騎警隊一年的經費大約1400萬，台北市一開始若沒有相關的預算，也可以先從景點開始試辦。